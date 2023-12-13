Нидерланды повысили уровень террористической угрозы до четвертого, являющегося предпоследним.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности.

Ранее в стране действовал третий уровень террористической угрозы, означающий, что атаки в стране возможны, однако конкретных указаний на то, что они организуются, нет. Четвертый уровень террористической опасности подразумевает, что риск атак выше и что Нидерланды могут являться целью террористов.

Как отметил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью Питер-Яп Алберсберг, решение повысить уровень связано с общим развитием ситуации. В особенности возросла угроза атак со стороны радикалов на фоне войны на Ближнем Востоке, осквернением Корана в ряде стран Европы и призывам к атакам со стороны террористических группировок, таких как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

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