Сеул угрожает Пхеньяну последствиями

КНДР столкнется с катастрофическими последствиями в том случае, если пойдет на провокации и подорвет мир на Корейском полуострове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик на встрече с высокопоставленными командирами южнокорейских вооруженных сил.

"У Северной Кореи есть два варианта: мир или разрушение. Если Северная Корея пойдет на безрассудные действия, которые подорвут мир, то ее будет ждать лишь ад разрушения", - привело слова министра агентство Yonhap.

Ранее в Пхеньяне заявляли, что могут "превратить Сеул в море огня".

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". В ответ Республика Корея объявила о частичной приостановке межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере и вместе с США ввела дополнительные санкции. В Министерстве обороны КНДР заявили, что больше не считают себя связанными этим соглашением. Этот документ содержал несколько мер, призванных предотвратить непреднамеренные столкновения с помощью создания бесполетных зон, запрета на проведение учений в буферной зоне и использование там артиллерийских боеприпасов.

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