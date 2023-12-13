В США беспокоятся о терактах во время праздников

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США совместно с министерством внутренней безопасности (МВБ) и национальным центром кибербезопасности заявили, что в США на праздники может возрасти угроза насилия из-за конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Сохраняющаяся напряженность, связанная с конфликтом Израиля и ХАМАС повышает угрозу насилия со стороны одиночных субъектов, направленного на крупные публичные собрания в зимний период", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это касается праздничных новогодних и религиозных мероприятий. Такие мероприятия могут стать мишенью для тех, кто настроен "на насилие в отношении еврейской, христианской, мусульманской и арабской общин".

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