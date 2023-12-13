Байден обвинил республиканцев в содействии России

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев, которые блокируют выделение $60 млрд денежной помощи для Украины, в том, что они играют на руку России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет газета The Guardian.

"Байден сделал самое резкое предупреждение о том, что республиканцы играют непосредственно на руку президенту России Владимиру Путину, угрожая прекратить военную помощь Украине", - говорится в публикации.

Американский президент отметил, что республиканцам, блокирующим выделение помощи Украине, возможно, стоит переосмыслить свои поступки, ведь их хвалят "российские пропагандисты", так как республиканцы на минувшей неделе заблокировали выделение помощи Киеву.

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