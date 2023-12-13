Последние французские военные готовятся покинуть Нигер

Оставшиеся в Нигере французские военнослужащие покинут страну до 22 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на военное ведомство Нигера.

"К 22 декабря все французские солдаты, а также их техника окончательно покинут Нигер", - цитирует агентство AFP заявление армии Нигера. Как заявил представитель властей Нигера в эфире телекомпании ORTN, 1 346 французских военных и 80% техники уже покинули страну. Сейчас 157 членов французского контингента остаются в Нигере, из них 75 - технический персонал, добавил военный.

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