Китай предостерег США от вмешательства в выборы на Тайване

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь предостерегла Соединенные Штаты от вмешательства в выборы на Тайване, которые пройдут в январе следующего года. По словам Чжу Фэнлянь, выборы главы администрации являются внутренним делом Китая, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она подчеркнула, что вмешательство внешних сил в дела КНР недопустимо.

Она также напомнила, что во время саммита США и КНР в Сан-Франциско Вашингтон взял на себя политические обязательства перед Пекином по тайваньскому вопросу. Кроме того, президент США Джо Байден на встрече подчеркивал, что не поддерживает "независимость Тайваня", подчеркнула представитель госсовета КНР.

"США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы на Тайване", - заявила Чжу Фэнлянь.

До этого Тайвань обвинил Китай в подготовке захвата острова мирным путем через вмешательство в президентские выборы и голосование в законодательные органы власти.

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