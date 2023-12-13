Байден опасается, что Израиль теряет поддержку в мире

Президент США Джо Байден считает, что Израиль теряет глобальную поддержку в продолжающейся войне еврейского государства против радикальной группировки ХАМАС. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным Fox News, об этом глава государства сообщил спонсорам во время предвыборного приема, прошедшего во вторник.

"Биби предстоит принять трудное решение", - сказал Байден присутствующим, имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что в Израиле у власти находится "самое консервативное правительство в истории", которое "не хочет решения проблемы двух государств".

С точки зрения главы государства, чтобы избежать "глобального изменения настроений против Израиля", Нетаньяху "должен укрепиться и измениться".

"Предстоит многое сделать, и нам придется решительно поддерживать Израиль", - констатировал Байден.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от американских партнеров полной поддержки в вопросе проведения наземной операции в Газе.

"Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении [палестинского движения] ХАМАС и возвращении наших заложников. После интенсивного общения с Джо Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны", - сказал Нетаньяху.

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