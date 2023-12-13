В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы

Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы.

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Генерального управления береговой охраны.

Отмечается, что пролив Дарданеллы закрыт с девяти утра из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, из-за тумана.

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