https://news.day.az/world/1621698.html В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
Турецкие власти объявили в среду о закрытии пролива Дарданеллы.
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-служба Генерального управления береговой охраны.
Отмечается, что пролив Дарданеллы закрыт с девяти утра из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, из-за тумана.
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