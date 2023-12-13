Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом

Глава Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Джо Байден на переговорах обсуждали, как "укрепить мощь" страны на следующий год и антироссийские санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Стороны обсудили противовоздушную оборону Украины, усиление арсенала путем совместного производства оружия, а также укрепление антироссийских санкций, следует из публикации.

По словам Зеленского, до конца года необходимо послать "сильнейший сигнал" России о единстве "Украины, Америки, Европы и всего свободного мира".

"Мы работаем над тем, чтобы превратить наш успех на поле боя в мир. И мы движемся к этому - вместе с вами и благодаря вашей поддержке", - написал глава Украины, поблагодарив также американский народ.

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