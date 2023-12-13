Антисемитский инцидент в польском Сейме

Депутат польского Сейма от ультраправой партии погасил ханукальные свечи в зале заседаний при помощи огнетушителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Euronews, это произошло во время слушаний, посвещённых вопросу доверия новому правительству Дональда Туска.

Голосование о доверии новому правительству Польши было сорвано из-за скандального инцидента.

Во время заседания Сейма член ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун схватил огнетушитель и загасил ханукальные свечи, выставленные в зале по случаю еврейского праздника. Охране пришлось эвакуировать людей из здания.

Позже свечи были зажжены снова. Но парламентские слушания пришлось отложить.

Спикер СеймаШимон Головня назвал этот поступок "грубым, агрессивным и глупым" и отстранил Брауна от заседания. Он пообещал также сообщить о произошедшем в прокуратуру. "Польша - это дом для всех религий", - добавил Головня.

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