Антисемитский инцидент в польском Сейме - ВИДЕО
Депутат польского Сейма от ультраправой партии погасил ханукальные свечи в зале заседаний при помощи огнетушителя.
Как передает Day.Az со ссылкой на Euronews, это произошло во время слушаний, посвещённых вопросу доверия новому правительству Дональда Туска.
Голосование о доверии новому правительству Польши было сорвано из-за скандального инцидента.
Во время заседания Сейма член ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун схватил огнетушитель и загасил ханукальные свечи, выставленные в зале по случаю еврейского праздника. Охране пришлось эвакуировать людей из здания.
Позже свечи были зажжены снова. Но парламентские слушания пришлось отложить.
Спикер СеймаШимон Головня назвал этот поступок "грубым, агрессивным и глупым" и отстранил Брауна от заседания. Он пообещал также сообщить о произошедшем в прокуратуру. "Польша - это дом для всех религий", - добавил Головня.
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