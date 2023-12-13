Бывший зам министра обороны Армении попался на финансовых преступлениях

Генеральная прокуратура Армении требует конфисковать около 1 миллиарда драмов у бывшего заместителя министра обороны РА Алика Мирзабекяна и его семьи, в том числе 10 объектов недвижимости, один автомобиль стоимостью 10 миллионов драмов, депозиты и облигации на сумму более 180 миллионов драмов и около 90 миллионов драмов в качестве остатка незаконных денежных средств.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на армянские СМИ.

По сообщению, дело уже передано в Антикоррупционный суд.

Армянские ТГ-каналы отмечают, что генерал Мирзабекян является "крестным отцом" крайне неудачных проектов армянского ВПК, таких как "Крунк" и "Х-55".

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