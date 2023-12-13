https://news.day.az/world/1621740.html Взрыв автомобиля у посольства Турции в Кыргызстане
Взрыв автомобиля у посольства Турции в Кыргызстане
Возле турецкого посольства в Бишкеке взорвался автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на vesti.kg, в Бишкеке на улице Тыныстанова недалеко от посольства Турции взорвалась машина. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
Подробности инцидента пока неизвестны, также нет информации о пострадавших.
По словам очевидцев, пожарные уже потушили возгорание.
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