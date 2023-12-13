Китай пригрозил США контрмерами в ответ на антироссийские санкции

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин примет ответные меры против Соединенных Штатов, которые ввели санкции в отношении лиц и компаний из Китая из-за России.

Как передает Day.Az, ее слова приводит ТАСС.

Мао Нин призвала Вашингтон исправить "ошибочные меры" и прекратить подавлять китайские предприятия.

"Китай тоже предпримет необходимые шаги, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", - заявила представитель МИД КНР.

Она подчеркнула, что Пекин выступает против односторонних рестрикций, которыми злоупотребляют Соединенные Штаты.

До этого официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь предостерегла Соединенные Штаты от вмешательства в выборы на Тайване, которые пройдут в январе следующего года.

Она напомнила, что во время саммита США и КНР в Сан-Франциско Вашингтон взял на себя политические обязательства перед Пекином по тайваньскому вопросу. Кроме того, президент США Джо Байден на встрече подчеркивал, что не поддерживает "независимость Тайваня", подчеркнула представитель госсовета КНР.

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