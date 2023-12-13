Новый премьер Польши приведен к присяге

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в среду приведен к присяге в ходе торжественной церемонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Члены нового кабмина также приняли присягу.

Накануне депутаты польского сейма (нижней палаты парламента) выразили доверие правительству Туска. Ранее он представил состав кабмина, в который, в частности, вошел Радослав Сикорский, занявший пост главы МИД. Пост заместителя председателя правительства и министра обороны занял лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш.

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