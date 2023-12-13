Британский МИД призывает граждан избегать поездок в Россию

Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (FCDO) призвало британских граждан воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства королевства.

"FCDO советует гражданам Великобритании воздержаться от любых поездок в Россию из-за рисков и угроз, связанных с продолжающимся вторжением в Украину. Ситуация в России непредсказуема", - указано в релизе.

Среди возможных рисков перечислены атаки дронов, отсутствие доступных авиарейсов из РФ в Великобританию, ограниченные возможности британского правительства предоставлять гражданам консульскую помощь.

Также находящихся в России британцев призвали быть бдительными и избегать любых политических демонстраций и собраний.

"Если вам нет необходимости находиться в России, мы настоятельно советуем вам рассмотреть возможность выезда", - подчеркнули в министерстве, напомнив, что из РФ нет прямых авиарейсов в Великобританию или страны Европейского союза.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!