В Литве могут ввести налог на оборону

Власти Литвы в ближайшие годы могут ввести налог на оборону. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа, его слова приводит LRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Да, мы можем говорить о 2025 году, включая налог на оборону, но сначала мы должны использовать возможности, предоставляемые заимствованиями... В течение 2024 года я готов начать дискуссии, участвовать в дискуссиях о возможном формате налога на оборону, но сегодня об этом говорить рано", - заявил Науседа.

По словам главы государства, в будущем властям Литвы предстоит разобраться в необходимости введения нового налога.

Отмечается, что идея налога на оборону была выдвинута председателем комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом после того, как президент ранее раскритиковал оборонный бюджет следующего года.

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