Албания примет на вооружение беспилотники Bayraktar

Вооруженные силы Албании примут на вооружение беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar турецкой компании Baykar. Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Так выглядят беспилотники Bayraktar, которые скоро войдут в состав наших вооруженных сил в качестве передовой авиационной технологии для выполнения военных, наблюдательных и гражданских миссий", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Премьер отметил, что эти аппараты "имеют особое значение для безопасности" Албании и НАТО в целом, а также для "выполнения обязательств, закрепленных в национальной стратегии безопасности страны, военной стратегии" и обусловленных целями альянса.

Албанский лидер не уточнил, какие именно модели беспилотников получат ВС страны.

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