https://news.day.az/world/1621821.html В Южной Корее пообещали КНДР возмездие
В Южной Корее пообещали КНДР возмездие
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик пообещал властям КНДР возмездие и "адские разрушения" в случае атаки на страну. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Министр прокомментировал отказ руководства Северной Кореи соблюдать соглашение 2018 года о снижении напряженности на полуострове. По его словам, у КНДР есть только два выбора - мир или разрушения.
"Если Северная Корея совершит безрассудные действия, которые нанесут вред миру, ее ждут только адские разрушения", - заявил глава южнокорейского Минобороны.
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