В Южной Корее пообещали КНДР возмездие

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик пообещал властям КНДР возмездие и "адские разрушения" в случае атаки на страну. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр прокомментировал отказ руководства Северной Кореи соблюдать соглашение 2018 года о снижении напряженности на полуострове. По его словам, у КНДР есть только два выбора - мир или разрушения.

"Если Северная Корея совершит безрассудные действия, которые нанесут вред миру, ее ждут только адские разрушения", - заявил глава южнокорейского Минобороны.

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