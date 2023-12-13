Эта страна продлила план сотрудничества с НАТО на 2024 год

Правительство Молдовы продлило План индивидуального партнерства с НАТО на 2024 год, сообщила пресс-служба кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из опубликованного документа кабинета, утвержденный в 2022 году правительством двухлетний План индивидуального партнерства с НАТО продлен еще на год.

В документе предусматривается расширение сотрудничества с НАТО в вопросах безопасности и участия в совместных военных операциях, повышения уровня боевой подготовки молдавских солдат и перевода молдавской армии на стандарты альянса. Кроме того, отмечается важность содействия процессу интеграции Молдовы в Евросоюз и другие евроатлантические структуры, без вступления в НАТО. Планируется, что с 2025 года Молдова перейдет на новую Индивидуальную партнерскую программу с НАТО (Individually Tailored Partnership Programme).

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