Британия ввела санкции против руководителей ХАМАС и "Исламского джихада"

Великобритания в координации с США ввела санкции в отношении руководителей палестинского радикального движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад". Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В черный список попали один из основателей ХАМАС Махмуд аз-Захар, глава Национального бюро движения по связям с зарубежными странами Али Барака, высокопоставленный член ХАМАС Махер Обейд, а также Рида Али Хамис, который, согласно Форин оффису, "предоставлял финансовые услуги и экономические ресурсы на террористические цели, в частности для ХАМАС". Рестрикции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения.

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