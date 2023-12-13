В Германии назвали объем военной помощи Украине в 2024 году

В бюджет ФРГ на 2024 год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине. Такой объем поддержки Киева назвал канцлер Олаф Шольц, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С таким заявлением Шольц выступил по итогам совещания представителей правящей коалиции, посвященного разрешению бюджетного кризиса в стране. По итогам консультаций было принято решение сохранить объем выделяемых средств, несмотря на риск дефицита бюджета в 17 миллиардов евро.

Канцлер ФРГ также рассказал о выделении шести миллиардов евро для находящихся в Германии украинских беженцев.

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