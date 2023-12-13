Новый премьер Польши уволил руководителей всех спецслужб

Руководители всех спецслужб Польши покинули должности по решению нового премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает Zet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Профильная комиссия польского Сейма по предложению Туска отправила в отставку глав всех спецслужб. Решением парламента покинули должность руководители Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Агентства разведки, а также Службы военной разведки и Службы военной контрразведки.

Утром 13 декабря Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал полноправным новым премьер-министром страны. В ходе голосования в Сейме Польши вечером 12 декабря кабинет министров, возглавляемый лидером партии "Гражданская платформа", был поддержан 248 депутатами. 201 парламентарий проголосовал против.