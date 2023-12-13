В США рассказали о возможном местоположении лидеров ХАМАС

Соединенные Штаты по-прежнему считают, что руководство палестинского радикального движения ХАМАС находится в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По нашей оценке, <...> лидеры ХАМАС, которые планировали и в некоторых случаях осуществили нападения [на Израиль], остаются в секторе Газа", - сказал он. Миллер не стал приводить каких-либо подробностей.

7 декабря первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер сообщал, что Соединенные Штаты полагают, что руководство ХАМАС скрывается на юге сектора Газа.

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