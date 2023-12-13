Движение ХАМАС обратилось к США и Великобритании с требованием

Радикальное палестинское движение ХАМАС обратилось к властям США и Великобритании с призывом пересмотреть "агрессивную политику", проводимую ими в отношении палестинского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление размещено в Telegram-канале движения.

"Мы вновь призываем администрации США и Великобритании пересмотреть свою агрессивную политику в отношении палестинского народа и положить конец позорной поддержке [действий израильской] стороны, совершающей самые ужасные преступления против нашего народа и нашей земли, а также мусульманских и христианских святынь", - подчеркивается в тексте.

В ХАМАС осудили введение Соединенными Штатами и Великобританией санкций против представителей движения, назвав Вашингтон и Лондон соучастниками преступлений против палестинцев.

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