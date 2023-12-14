Военная база США в Сирии атакована дронами

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась атаке беспилотников-камикадзе. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные отряды, воевавшие ранее против террористов из группировки "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В своем заявлении, которое приводит телеканал, шиитские бойцы утверждают, что "поразили все наземные цели".

Беспилотники атаковали также расположенный рядом лагерь беженцев Эр-Рукбан, который находится под контролем военнослужащих США.

"Операция против базы американских оккупационных сил в Эт-Танфе и подконтрольного им лагеря Эр-Рукбан была проведена в ответ на преступления, совершаемые в отношении палестинского народа в секторе Газа", - подчеркивается в документе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!