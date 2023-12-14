Италия проведет встречу глав оборонных ведомств стран G7

Италия в 2024 году в рамках своего председательства в Группе семи (G7) впервые проведет встречу глав оборонных ведомств стран "семерки".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в ходе переговоров в Токио со своим японским коллегой Минору Кихарой.

"Мы впервые проведем встречу глав оборонных ведомств [стран Группы семи]", - передает его слова агентство Kyodo.

10 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на своих страницах в соцсетях, что саммит Группы семи пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

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