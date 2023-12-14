США поставят Польше военные средства связи
Госдепартамент США одобрил передачу Польше военного оборудования на сумму $224 млн.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.
По его данным, Варшава запросила у США различное оборудование. В том числе: сетевые радиостанции, GPS-приемники с защитным модулем SAASM и запчасти. Пентагон также предоставит Польше услуги по логистике, обучению персонала и технической поддержке.
Американские военные считают, что эта поставка улучшит коммуникационные возможности армии восточноевропейского государства, а также улучшит оперативную совместимость с США и другими союзниками в регионе.
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