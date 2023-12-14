Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет

Сенат Конгресса поддержал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год на рекордную сумму $886,3 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, голосование транслировалось на официальном сайте законодательного органа США.

В пользу проекта высказались 62 сенатора, против проголосовали 10 законодателей. После одобрения Сенатом документ объемом 3 тыс. страниц будет направлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса.

Проект оборонного бюджета, согласованный профильными комитетами обеих палат американского законодательного органа, включает $300 млн на военную помощь Украине. Законодатели также намерены в случае необходимости выделить на те же нужды $300 млн и в 2025 финансовом году.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. В Конгрессе сформировали комиссию из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.

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