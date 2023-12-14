США и Китай обсуждают детали возобновления военных контактов

США и Китай на высоком уровне обсуждают детали возобновления военных контактов между двумя странами. Как пишет британская газета Financial Times (FT), об этом свидетельствует первая с начала года встреча, на которой присутствовали заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз и военный атташе КНР в Вашингтоне Лю Чжань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным источником издания, она состоялась еще до переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября. Тогда было озвучено решение Пекина и Вашингтона о возобновлении взаимодействия по военным вопросам. Оно было приостановлено после визита на тот момент спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Чейз посетил Тайбэй в феврале этого года, после чего, как пишет FT, китайское посольство прекратило контакты своего атташе с представителем Пентагона.

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