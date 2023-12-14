Трое министров из правительства Японии подали в отставку из-за финансового скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, а также министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки подали заявления об отставке из-за скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном крупнейшую внутрипартийную группу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой". Как ожидается, в ближайшее время в отставку подаст также генсек кабмина Японии, "второй человек" в правительстве Хирокадзу Мацуно, а также пятеро замминистров. Ключевой в правительстве пост генсека кабмина, который координирует деятельность всех министерств и ведомств, а также дважды в день проводит пресс-конференции от имени правительства, как ожидается, займет экс-глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Все уходящие в отставку политики являются членами внутрипартийной группы Абэ. Кроме того, в отставку планирует подать еще один видный член этой фракции, глава Политсовета ЛДП Коити Хагиуда. Своих постов могут также лишиться глава фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко и глава комитета ЛДП по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

После подачи заявления об отставке Нисимура пояснил, что сделал это, чтобы внести ясность в ситуацию, которая вызывает подозрения у населения, и пообещал при необходимости полностью сотрудничать со следствием. Миясита, в свою очередь отметил, что его политический фонд управлялся должным образом, но он принял решение об отставке, чтобы сложившаяся ситуация не приводила к задержкам в реализации политики.

Суть скандала

Громкий скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Помимо группы Абэ, где, по сведениям газеты Yomiuri, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн), под подозрение попали фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Фумио Кисида и где, по данным канала Nippon, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.).

Газета Yomiuri отмечала, что внутрипартийные группы Никаи и Кисиды действительно не отражали в отчетах о сборе пожертвований сумму превышения установленной нормы, однако в отличие от фракции Абэ учитывали ее в расходах фракции и доходах депутатов.

Последствия

Токийская прокуратура, по данным газеты Nikkei, планирует приступить к уголовному расследованию дела. Так называемое силовое расследование, которое планирует ведомство, в отличие от добровольного предполагает возможность проведения обысков и арестов. Сообщение ложных или неполных сведений о политических фондах в Японии, согласно закону, карается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере до 1 млн иен (около $7 тыс.), отмечает издание.

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала NHK, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партия вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.

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