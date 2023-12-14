Израиль подтвердил гибель еще двух заложников в секторе Газа

Израильские власти подтвердили гибель еще двух заложников, которых палестинская организация ХАМАС удерживала на территории сектора Газа, сообщила в четверг, 14 декабря, газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным издания, были убиты находившиеся в заложниках житель кибуца Нир Ицхак Таль Хайми и житель кибуца Нахаль-Оз стажер-агроном из Танзании Джошуа Луито Моллель. Сообщается, что Хайми в составе чрезвычайного отряда 7 октября сдерживал нападение боевиков ХАМАС до прибытия армейского подкрепления. При этом танзанийский студент Моллель приехал в Израиль всего за две недели до атаки ХАМАС на еврейское государство.

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