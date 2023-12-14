Сердар Бердымухамедов отметил рост спроса на туркменские энергоресурсы

Спрос на туркменские энергетические ресурсы в настоящее время увеличивается. Об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в обращении ко Дню работников нефтегазовой промышленности и геологии страны.

"В настоящее время увеличивается спрос на туркменские энергетические ресурсы. Всемирно известные компании и финансовые институты стремятся наладить сотрудничество в этой области. Стратегия Туркменистана по развитию экспорта голубого топлива на комплексной основе базируется на наращивании возможностей добычи углеводородных ресурсов", - говорится в обращении, текст которого опубликован в официальной газете "Нейтральный Туркменистан", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бердымухамедов отметил, что в стране большое внимание уделяется переработке природного газа и производству продукции, пользующейся большим спросом на мировом рынке. "Ярким тому подтверждением является строительство и ввод в эксплуатацию в последние годы нескольких современных газохимических комплексов", - добавил он.

В Туркменистане 14 декабря отмечается День работников нефтегазовой промышленности и геологии. Праздник был учрежден в 2009 году, тогда 14 декабря был открыт и сдан в эксплуатацию газопровод Туркменистан - Китай и началась поставка туркменского газа по нему. Сейчас действуют уже три нитки этого газопровода, по ним ежегодно поставляется около 40 млрд куб. м газа, что делает КНР крупнейшим импортером туркменского газа. Ведутся переговоры о создании четвертой нитки, которая нарастит объемы поставок еще на 25 млрд куб. м.

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн куб. м природного газа. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

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