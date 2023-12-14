Кыргызстан и Таджикистан договорились

Представители Кыргызстана и Таджикистана в ходе состоявшейся встречи согласовали еще чуть более 47 км государственной границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кыргызского кабмина.

"В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 8 по 14 декабря 2023 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызстана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 47,05 км кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Как заверили в пресс-службе, стороны продолжат работу по "описанию оставшихся участков" на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана. "По итогам встречи подписан соответствующий протокол", - отмечает пресс-служба.

Протяженность государственной границы между Кыргызстана и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Всего с 2014 года на границе двух государств произошло более 10 серьезных конфликтов.

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