В США начнут дело об импичменте Байдена?

Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку расследования по импичменту в отношении президента Джо Байдена, сообщает Day.Az.

Документ, разработанный соответствующим комитетом, получил поддержку 221 конгрессмена-республиканца, в то время как 212 демократов высказались против его принятия.

Принятая резолюция предусматривает официальное начало расследования в рамках процедуры импичмента.

Отметим, что 11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от Калифорнии), занимавший на тот момент пост спикера Палаты представителей Конгресса США, объявил, что принял решение инициировать официальное расследование по делу об импичменте Байдена.

Как уточнил Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли нынешний американский лидер выгоду от бизнес-операций своего сына Хантера Байдена. Республиканцы неоднократно заявляли, что семья Байден получает средства от компаний, в том числе иностранных, за использование политического влияния в интересах бизнеса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!