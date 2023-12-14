В США испытали новую систему РЭБ для флота

Компания Lockheed Martin провела первые успешные испытания флотской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW), разработанной для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщает Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что новая система будет устанавливаться на палубные вертолеты MH-60R и MH-60S Seahawk. AOEW может работать самостоятельно или совместно с оборудованием боевых кораблей.

С ее помощью можно обнаруживать и подавлять различные угрозы, например, приближающиеся противокорабельных ракеты.

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