Парижане остались без лекарств в разгар сезона гриппа

На пике сезона простудных заболеваний в парижских аптеках нельзя найти основные антибиотики, выписываемые местными врачами, фармацевты жалуются, что им неоткуда пополнить запасы, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Отмечается, что все, чем довольствуются жители города при лечении простуды, гриппа и ангины - это спреи для носа и леденцы для горла, в аптеках нет сильнодействующих средств, таких, как антибиотики.

После предъявления им рецепта некоторые фармацевты сразу отвечают, что амоксициллина - самого распространенного во Франции антибиотика - "давно нет".

"Их нет ни в какой дозировке, сейчас ведь самый сезон", - рассказала фармацевт Клэр.

После трех неудачных визитов один из аптекарей посоветовал корреспонденту российского издания сходить в "туристические места": на Елисейские поля или торговую улицу Риволи, где спросом пользуются, в основном, безрецептурные препараты, но там антибиотиков не нашлось.

"Вы знаете, сколько человек меня об этом сегодня спросили? Их нет, и мы не знаем, будут ли еще - все хранилища пустуют. В том году было то же самое, но в этом - еще хуже", - заявил фармацевт Грегуар.

Отмечается, что на антибиотики нельзя оформить даже предзаказ, так как их не производят в нужном объеме.

"Я не понимаю, почему врачи продолжают их выписывать. Они прекрасно знают, что их не достать!" - рассказала еще один фармацевт и порекомендовала "попросить врача поменять лекарство".

Сообщается, что после посещения 13 парижских аптек антибиотик нашелся только в одной, но в низкой дозировке, при этом отсутствуют детские антибиотики в виде порошка или сиропов.

В ноябре министр здравоохранения Франции Орельян Руссо собирал представителей фармацевтической отрасли. Он указал, что пациенты "не должны быть жертвами перебоев с поставками медикаментов". При этом президент Федерации профсоюзов фармацевтов Франции Филипп Бессе отметил, что "на 60% складов практически отсутствует амоксициллин, на 20% есть лишь недельный его запас, и лишь на 20% складов его запасов больше, чем на месяц". В Национальном агентстве по обеспечению медикаментами (ANSM) указали на проблемы в логистике, не позволяющие обеспечить равномерную дистрибуцию лекарств на территории страны.

Профсоюзы также предупредили о риске дефицита детской формы амоксициллина, наиболее распространенного антибиотика для лечения простудных заболеваний у детей. Согласно данным Центра мониторинга доступности лекарств, между 28 ноября и 3 декабря лишь в 24% из 178 агентств распределения медикаментов была как минимум одна упаковка амоксициллина для детей. В 74% он отсутствовал вовсе.

В настоящее время значительная часть лекарственных средств импортируется во Францию из Китая, Индии и США, там же производится от 60% до 80% активных действующих веществ, таких как парацетамол.

Эпидемии привели к нехватке антибиотиков, жаропонижающих и обезболивающих во французских аптеках, а также ряда других лекарственных средств.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!