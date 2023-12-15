Австралия размышляет над отправкой военного корабля в Красное море

Власти Австралии рассматривают запрос США об отправке военного корабля в Красное море в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие суда в этом регионе, сообщает в четверг общественная телекомпания Австралии ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Правительство Австралии рассматривает запрос США на отправку военного корабля в Красное море", - сказал телекомпании главный государственный казначей страны Джим Чалмерс.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес в свою очередь отметил, что, несмотря на рассмотрение запроса со стороны Вашингтона, Австралия продолжит уделять особое внимание военно-морским усилиям в области безопасности в собственном регионе.

"Я хочу подчеркнуть, что фокус наших усилий остается непосредственно на нашем регионе и на развертывании регионального присутствия, которое мы продолжаем уже несколько месяцев", - отметил Марлес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!