В ХАМАС заявили, что будущее сектора Газа определят выборы

Будущее руководство сектора Газа определится по итогам выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

В интервью изданию Al Monitor он отметил, что "выборы определят, кто будет управлять сектором Газа". Абу Марзук добавил, что ХАМАС "стремится стать частью" Организации освобождения Палестины (ООП) - давнего соперника движения. "Вам следует придерживаться официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала Государство Израиль", - указал он.

По итогам переговоров в Осло в 1990-х годах произошло взаимное признание ООП и Израиля. В соответствии с подписанными документами, на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа вводилось самоуправление, в частности была учреждена Палестинская национальная администрация в качестве высшего органа власти и Палестинский законодательный совет (ПЗС), наделенный полномочиями парламента.

25 января 2006 года на выборах в ПЗС большинство мандатов завоевали представители движения ХАМАС, не входящего в ООП. В 2007 году среди палестинских организаций возник конфликт - боевики ХАМАС с помощью оружия захватили власть в секторе Газа. С тех пор Палестина разделена на две части: сектор Газа контролирует ХАМАС, а Западный берег реки Иордан - ООП во главе с ФАТХ (крупнейшая организация в составе ООП). Выборы в ПЗС неоднократно откладывались.

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