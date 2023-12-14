В Ереване опровергли информацию о готовящейся отставке Пашиняна

В правительстве Армении опровергли сведения о готовящейся отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна и назначении внеочередных парламентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Некоторые оппозиционные деятели и СМИ длительное время пытаются распространять ложные сведения о досрочных выборах. Разговоры об отставке премьер-министра и внеочередных выборах абсолютно лживы. Таких обсуждений нет", - написал в соцсетях заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян.

По мнению Чахояна, распространение ложных слухов о досрочных выборах - "очередная неудачная попытка оппозиции сыграть на эмоциях общественности, чтобы потом обвинить правительство в том, что оно не пошло на внеочередные выборы, и попытаться сформировать новое уличное движение".

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