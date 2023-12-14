Путин отвечает на вопросы россиян

Впервые с июня 2021 года Владимир Путин общается с гражданами России в формате прямой линии.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в этом году прямую линию объединили с ежегодной пресс-конференцией.

Сообщается, что поступило больше 2 млн вопросов. Чтобы не допустить появления фейков в эфире, в Общероссийском народном фронте создали специальную группу.

В Кремле сообщили, что не на все вопросы есть возможность ответить на мероприятии, но они будут решаться в течение всего года.

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