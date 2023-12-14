Армия Китая проведет военные учения

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет 14-16 декабря учения в Южно-Китайском море. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по морским делам КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В кратком уведомлении указываются координаты районов проведения маневров, в радиусе шести миль от которых устанавливается временный запрет на судоходство. Учения пройдут в указанные даты с 20:00 до 23:00 по местному времени (16:00 - 19:00 по бакинскому времени).

Силы и средства, которые будут в них задействованы, не уточняются.

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