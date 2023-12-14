В Польше предотвращен теракт в отношении полицейских

Спецслужбы Польши предотвратили теракт в отношении полицейских. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации следователей, 18-летний молодой человек, принявший ислам в конце 2022 года, хотел при помощи "пояса шахида" совершить террористический акт в комендатуре полиции в Нижнесилезском воеводстве. Местная прокуратура направил в суд в Свиднице обвинительное заключение.

По данным прокуратуры, юноша среди прочего брал пример с основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, был вдохновлен деятельностью "Исламского государства" и вступил в контакт с боевиками.

Злоумышленника задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, когда тот искал информацию о конструкции взрывного устройства, а также его составные части.

В прокуратуре сообщили, что при обыске в доме задержанного были найдены доказательства предполагаемого преступления. Молодому человеку, если его вина будет доказана в суде, грозит до 8 лет лишения свободы.

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