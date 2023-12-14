https://news.day.az/world/1622084.html Путин планирует встретиться с Эрдоганом
Путин планирует встретиться с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024 года.
Как сообщает Day.Az, об этом Путин заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции.
Путин отметил, что планировал посетить Турцию для встречи с Эрдоганом, но график Эрдогана не позволял этого.
"Мы договорились с Эрдоганом, что осуществим этот визит в начале следующего года", - сказал глава российского государства.
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