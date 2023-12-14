Датская полиция предотвратила теракт

Датская полиция сегодня задержала несколько человек, которые подозреваются в подготовке к проведению террористических атак.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.

Задержания прошли по всей стране рано утром. Других деталей полиция не приводит.

Ожидается, что позже в четверг состоится совместная пресс-конференция полиции Копенгагена и внутренней разведки страны.

Сейчас в Дании объявлен четвертый - предпоследний - уровень террористической угрозы.

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