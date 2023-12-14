Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Германию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BILD, он отправился во Франкфурт-на-Майне. В связи с визитом Зеленского в регионе усилены меры безопасности и закрыт ряд дорог.

Зеленский отправился в Висбаден, где находится американский штаб по оказанию военной помощи Украине.

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