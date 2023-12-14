https://news.day.az/world/1622205.html ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление
ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление
ЕС принял решение о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.
Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az.
Кроме того, ЕС решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество.
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