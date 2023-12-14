ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление

ЕС принял решение о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az.

Кроме того, ЕС решил начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в сообщество.

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