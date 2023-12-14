Эрдоган провел телефонные переговоры с Байденом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает администрация турецкого лидера.
В ходе переговоров лидеров двух стран обсуждались нападения атаки Израиля на Газу, членство Швеции в НАТО, вопрос, связанный с F-16 и двусторонние отношения.
Президент Эрдоган подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе и отказ США от безоговорочной поддержки Израиля, чтобы обеспечить прекращение огня.
Кроме того, президент Турции в ходе беседы с Байденом заявил, что обеспечение постоянного прекращения огня в регионе является исторической ответственностью США.
Отметим, что телефонный разговор состоялся по инициативе американского лидера.
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