Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886 млрд.

Как передает Day.Az, трансляция заседания нижней палаты законодательного органа велась на ее сайте.

Проект поддержали 310 конгрессменов, против высказались 118.

13 декабря его одобрил Сенат Конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Как сообщили ранее в Белом доме, американский лидер утвердит документ, который включает помощь Украине в размере $800 млн. В нее входят $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники Украине напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, как отмечается в документе, законодатели выделяют на те же нужды еще $300 млн в 2025 финансовом году. Действие самой программы продлевается до 2027 финансового года.