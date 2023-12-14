В ООН сообщили о недоедании 9 из 10 человек в секторе Газа

Жители сектора Газа недоедают каждый день, 9 из 10 не знают, когда у них получится принять пищу в следующий раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау.

"Половина населения голодает. Мрачная реальность такова, что девять из десяти человек недоедают, не едят каждый день и не знают, когда смогут принять пищу в следующий раз", - сказал он на брифинге.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!