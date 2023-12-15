США будут добиваться нового перемирия в Газе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут добиваться новой паузы в израильских военных операциях в секторе Газа ради освобождения оставшихся заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"В Израиле Джейк [Салливан] встретился с премьер-министром Нетаньяху и членами военного кабинета. Его послание им осталось неизменным - Соединенные Штаты продолжат поддерживать Израиль и его борьбу с ХАМАС. Мы также продолжим делать все возможное, чтобы добиться очередной паузы, чтобы оставшиеся заложники могли воссоединиться со своими семьями", - сказал Кирби. Он вновь возложил ответственность за обострение конфликта на ХАМАС и подчеркнул, что палестинское движение могло бы "закончить это прямо сейчас, отпустив заложников и приказав своим боевикам сложить оружие".

Представитель Белого дома добавил, что Салливан в ходе переговоров с израильскими лидерами обсудил ход военной кампании Израиля, а также попытки минимизировать ущерб гражданским и нарастить доставку гуманитарной помощи. "Джейк также обсудил следующий этап военной кампании Израиля и задал трудные вопросы о том, как он мог бы выглядеть. Он обсудил усилия, которые предпринимает Израиль, чтобы сделать удары более хирургически точными, а также меры по увеличению потока помощи", - сказал чиновник.

Кирби также заявил, что Салливан призвал Израиль снизить интенсивность военных операций. "Он говорил о возможном переходе от так называемых операций высокой интенсивности, которые мы наблюдаем сейчас, к операциям более низкой интенсивности в ближайшем будущем", - сказал чиновник. Таким образом он подтвердил информацию портала Axios о том, что помощник американского президента в ходе беседы с Нетаньяху заявил, что бои должны "перейти к следующей фазе более низкой интенсивности в течение нескольких недель".

Салливан находится с визитом в Израиле до 15 декабря. Помимо переговоров с Нетаньяху, запланированы также его встречи с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом и представителями кабинета министров. Одной из тем переговоров стало освобождение американских заложников, удерживаемых ХАМАС.

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